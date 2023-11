Le Port : l’association AGAME devient Emmaüs Agame

Après une phase d’essai de 3 ans, ce lundi 13 novembre 2023, l’association AGAME entre définitivement dans le mouvement Emmaüs. Emmaüs Agame a été officialisée lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue au cinéma Casino en présence des représentants d’Emmaüs France, de Franck Jacques-Antoine, conseiller municipal et vice-président du CCAS du Port, et des membres de l’association. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Le Port)

L’entrée dans ce mouvement, fondé par l’Abbé Pierre, apporte à l’association Agame soutien et structuration nationale, visibilité et mutualisation des Emmaüs de La Réunion.

Dans son action sur le territoire, la ville du Port s’inscrit pleinement dans les valeurs et l’engagement d’Emmaüs, mouvement de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, également pionnier de l’économie circulaire et solidaire. "Cette synergie régionale et nationale représente une opportunité pour la Ville d’accueillir sur son territoire l’expérience du mouvement Emmaüs France pour des projets de solidarité auprès des plus démunis. L’accueil d’une antenne Emmaüs permet de renforcer l’offre de proximité pour le public vulnérabl" a souligné Franck Jacques-Antoine.

Depuis de nombreuses années, la collectivité apporte son soutien à AGAME, en accompagnant l’association sur ses multiples actions en faveur des Portois : développement de la médiation numérique, accompagnement des sans domicile fixe par le dispositif Premières Heures (réinsertion sociale et/ou professionnelle des personnes en situation de grande exclusion, très éloignées de l'emploi) et ateliers chantiers d’insertion ‘Réemploi en informatique’ et ‘Réparation de smartphones’.

Support d’insertion et d’emploi, rappelons que Emmaüs Agame reconditionne des ordinateurs et des smartphones pour lutter contre la fracture numérique en équipement et en maîtrise des usages numériques.