Le Port : la Place Mirabeau fait peau neuve

Afin d’offrir un meilleur cadre de vie aux habitants du quartier de la ZAC 2 du Port, la municipalité portoise a entrepris des travaux "d’aménagements modernes et innovants" Place Mirabeau. Les travaux qui débuteront à la mi-août devront durer un mois. Ci-dessous nous relayons le communiqué (Photo : ville du Port)

Le samedi 5 août, le maire, Olivier Hoarau est allé à la rencontre des habitants, en compagnie des élus Didier Amachalla (Animation de Conseils Citoyens) et Jean Alain Iafar (Revitalisation des quartiers) afin de leur expliquer le projet d’aménagement imaginé par la mairie du Port.

Les habitants pourront disposer d’un espace de respiration et de convivialité à l’issue des travaux qui comprennent la création d’espaces verts, la pose de mobiliers urbains, la mise en place d’un cheminement central et de plus de places de stationnement.

Le calendrier prévisionnel prévoit un début de chantier à la mi-août, pour une durée d’un mois. Ces travaux au coût de 87 000 euros seront financés par la Ville et l’État dans le cadre du Fonds Vert, un dispositif destiné à financer des projets visant l’amélioration du cadre de vie des habitants.