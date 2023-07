Le Port : la rue François de Mahy en travaux

Du vendredi 7 juillet au vendredi 4 août 2023, la rue François de Mahy fera l’objet de travaux. La circulation routière sera donc interdite pendant la durée des travaux. Par ailleurs, L’accès sera autorisé aux riverains et les piétons pourront accéder aux commerces ouverts pendant cette période. Ci-dessous nous publions le communiqué de la ville du Port (Photo: ville du Port)

Les aménagements visent à renforcer les facteurs d’attractivité et de commercialité et d’offrir des espaces de convivialité aux usagers du centre-ville. Les travaux de requalification comprennent la pose d’un revêtement style pavé au sol, l’embellissement et le verdissement de la rue.

Extension des terrasses des restaurants, sécurisation de l’espace, installation de mobiliers urbains et d’une borne permettant de piétonniser la zone lors des évènements font également partie des travaux. Ils sont estimés à 150 000 € et seront financés par des Fonds Européens avec une participation de la commune.