Le Port : le Campus Paul Vergès se construit avec ses étudiants

La ville du Port a réuni ce mercredi 20 mai 2026 les acteurs du Campus Paul Vergès à la Médiathèque Benoîte Boulard pour la restitution d’un sondage mené auprès des étudiants. Avec 274 réponses recueillies, soit près d’un tiers des étudiants du campus, cette démarche permet de mieux identifier leurs attentes (Photo ville du Port)

"Les résultats confirment plusieurs priorités : un fort besoin de logements étudiants accessibles et à proximité immédiate de leur lieu de formation, des temps de trajet encore trop longs pour de nombreux étudiants, une attente très forte autour d’une offre de restauration abordable, un besoin d’espaces de vie, de sport, de culture et de rencontres", détaille la ville.