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Le Port : le poète et militant culturel Patrice Threutardt à la rencontre des écoliers de la ville

  • Publié le 28 mars 2026 à 16:00
  • Actualisé le 28 mars 2026 à 16:45
Le Port : le poète et militant culturel Patrice Threutardt à la rencontre des enfants de la ville
Le Port : le poète et militant culturel Patrice Threutardt à la rencontre des enfants de la ville

Dans le cadre du Printemps des poètes, les médiathèques de la ville du Port ont organisé une rencontre placée sous le signe des mots péi et des émotions lontan entre Patrice Threutardt et des écoliers de la ville. Le Printemps des poètes est une manifestation nationale et internationale qui a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Le thème 2026 est "La liberté. Force vive, déployée". Nous publions, ci-dessous, le post de la ville du Port à ce sujet. (Photo : ville du Port)

Patrice Threutardt, Zoom, Le Port, Printemps des poètes

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