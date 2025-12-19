Le Port : les enfants de moins de 3 ans vont au théâtre

Le lundi 15 décembre 2025, les tout-petits du Jardin d’Enfants municipal ont assisté au spectacle "Dan mon mazinasyon" un spectacle immersif, porté par le Theâtre Sous les Arbres, Konpani Ibao. Ce temps de partage met en lumière un travail artistique innovant, visant à renforcer l’éveil culturel des tout-petits, à soutenir la parentalité et à encourager la collaboration entre les acteurs éducatifs, culturels et sociaux du territoire. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville du Port. (Photo : ville du Port)