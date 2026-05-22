Le Port : point d'étape pour l'expérimentation territoriale chômeur longue durée

Dans le cadre de l'expérimentation territoriale chômeur longue durée (ETCLD), une session plénière du Comité local pour l'emploi (CLE) s’est tenue le jeudi 7 mai 2026 en présence de Mihidoiri Ali, élu chargé du développement de l’Économie Sociale et Solidaire. La visite de Benoît Hamon au Port a permis de mettre en lumière le projet de hub de l’Économie Sociale et Solidaire ainsi que les avancées de l’expérimentation locale. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville du Port)

Lors de cette plénière, les partenaires dont l’État, le Département et l’association Synergie Péï ont fait un nouveau point sur l’expérimentation et l’Entreprise à But d’Emploi (EBE). L’expérimentation ETCLD validée par l’Assemblée nationale a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026, dans l’attente du vote définitif de la loi au Sénat :

- l’expérimentation poursuit son objectif d’inclusion et de retour à l’emploi au Port avec 122 personnes accompagnées, grâce à un suivi renforcé et un travail partenarial avec France Travail, la Région et les acteurs sociaux.

- l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) Synergie Pei compte 23 salariés en CDI issus de la privation d’emploi, tandis que le dispositif LespassClés a accueilli 177 personnes dont 87 déjà engagées en formation principalement en compétences numériques, lecture-écriture et compétences sociales.

- L’EBE Synergie Pei développe plusieurs activités autour de l’économie circulaire et solidaire : menuiserie, réemploi de mobilier professionnel, friperie, prestations de services, montage de modulaires et futurs projets autour de la conciergerie séniors et du hub de l’ESS.