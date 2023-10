Le Port : près de 3.000 visiteurs pour le Village de l’Emploi

"La 3ème édition du Village de l’Emploi du Port organisée ce 17 octobre 2023 par la Ville du Port et ses partenaires avec le soutien de tous les acteurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion, a attiré 2.930 visiteurs venus rencontrer les 150 partenaires exposants et pourvoir les plus de 300 offres d’emploi proposées" note la mairie du Port dans le communiqié que nous publions ci-dessous (Photo : Mairie du Port)

L'objectif de cette manifestation était de rapprocher la population portoise de l’emploi, notamment sur le territoire du Port et de favoriser les synergies entre les structures économiques et les habitants, afin de proposer à la population un accompagnement de proximité vers l'insertion professionnelle et de favoriser la formation.

L’ambition de la Ville du Port étant également de promouvoir les opportunités d'emploi existantes, de créer de nouvelles perspectives professionnelles, et de renforcer les compétences des habitants. Cette démarche s’est appuyée sur la présence de nombreux recruteurs mais aussi sur la mise en avant de divers dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, comprenant la formation, le dressing solidaire, le CCAS, l'accompagnement socio-professionnel des personnes en situation de handicap, et la présentation des Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI).

Au total, ce sont 5 villages qui ont été installés au Complexe Sportif Edmond Albius : Formations, Métiers, Job Dating, Accompagnement et Entrepreunariat.

De nombreux métiers y étaient représentés dont les secteurs porteurs d’emplois sur Le Port : l’hôtellerie/tourisme, le BTP, la restauration, la grande distribution. Les différents publics ont eu l’opportunité de rencontrer plus d’une centaine de partenaires lors de ce Village de l’Emploi 2023 qui a bénéficié du soutien financier de l’État au titre de la programmation du Contrat de Ville.

- Signature de convention tripartite -

C’est notamment dans le cadre de la politique de la Ville en faveur de l’insertion professionnelle des Portois et des Portoises que M. Olivier Hoarau, Maire du Port, Mme Astrid Combemorel, Directrice Régionale Adjointe de Pôle Emploi, et M. Franck Jacques-Antoine, Vice-Président du CCAS du Port ont procédé, en présence des élus du Conseil Municipal et du Sous-Préfet de

Sqint-Paul, à la signature d’une convention cadre de partenariat en ouverture du Village.

Adoptée lors du Conseil Municipal du 03 octobre 2023, cette convention vise à améliorer les services de proximité rendus aux personnes en recherche d'emploi et aux entreprises qui embauchent. Il s’agit de coordonner les actions, dans un esprit de complémentarité, afin de contribuer à la réussite des actions menées, en mobilisant les moyens nécessaires en vue d’une meilleure insertion des personnes éloignées de l’emploi.

Et enfin, lever les freins sociaux et professionnels auxquels sont confrontés les publics recrutés par le CCAS, en particulier dans le

cadre du Parcours Emploi Compétences (PEC).

M. Olivier Hoarau a d’ailleurs rappelé que « le PEC doit être un tremplin vers un emploi durable ou une formation » avant d’ajouter : "Nous expérimenterons dès 2023, une expérimentation afin de créer un parcours qualifiant plus long que la durée du contrat car nous savons que certains métiers demandent des compétences spécifiques pour lesquels une formation préalable est nécessair".

Afin d’offrir de nouvelles opportunités d’accès à l’emploi aux Portois, la ville du Port s’est également engagée dans d’autres projets phares. Elle est actuellement la seule commune de La Réunion à faire partie de l’expérimentation nationale Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée et travaille au développement d’un Hub de l’Économie Sociale et Solidaire, projet innovant visant à créer un pôle ressources et d’appui pour toutes les initiatives ESS sur le territoire.

- Pour rappel -

30% de l’activité économique réunionnaise est concentrée au Port qui comptait en 2020 plus de 17.000 emplois salariés (14 000 ne résident pas au Port). Le taux de chômage s’élève à 47% : 7.800 personnes sont à la recherche d’un emploi, les 3/4 étant situés en quartier prioritaire de la politique de la ville. Le bassin Ouest de La Réunion compte près de 44 000 demandeurs d’emploi toutes catégories confondues.