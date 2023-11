Les représentants des CCAS de France en visite au Port

Dans le cadre des premières rencontres des Solidarités des Outre-Mer qui se déroulent du 15 au 17 novembre, la ville du Port a accueilli ce jeudi 16 novembre une soixantaine de congressistes. Il s’agit de représentants des CCAS de France et des territoires ultra-marins pour une visite sur le thème de la pauvreté.

Cette visite a amené les participants à découvrir l’un des appartements relais que la collectivité dédie, depuis 2019 à l’accueil d’urgence et les actions déployées sur le territoire telles que l’accès aux droits et à la santé et l’aide alimentaire d'urgence.

Franck Jacques Antoine, conseiller municipal du Port et vice-président du CCAS a rappelé que la ville "a une fonction de médiation et a adopté en ce sens une politique volontariste pour combattre la précarité et faciliter l’accès aux droits, au logement, à la culture, l’éducation, aux sports et aux loisirs".

"Nous sommes en passe de gagner la bataille contre l’habitat indigne… Et nous allons plus loin avec le renouvellement urbain du quartier Ariste Bolon. La cohésion sociale qui est au coeur de notre projet politique explore toutes les formes de solidarités allant de la petite enfance à l’âge adulte, sans oublier nos seniors" a ajouté l’élu face aux congressistes".

"À travers les différents échanges, ces premières rencontres des Solidarités des Outre-Mer doivent déboucher notamment sur des propositions de politiques sociales de proximité adaptées aux territoires ultra-marins. Ces propositions fortes et concrètes seront portées auprès du gouvernement lors du 105ème Congrès des Maires prévu à Paris du 20 au 23 Novembre 2023" conclut la commune.