Restitution des fonnkèrs par des élèves du Port

"Mésié lo mèr, nou vé pa li mor. Nout pié sosis nou yèm ali for …" C’est le Fonnkèr "pou nout’ pié saucisse" des élèves de CM2 de l’école Camille Macarty. Un cri du cœur pour la sauvegarde de l’arbre planté il y a une vingtaine d’années mais dont les racines poussent désormais à l’horizontal et présentent des risques. En attendant une solution, les enfants ont voulu attirer l’attention sur cet arbre, en présence de Mémouna Patel, adjointe au maire du Port déléguée à la Vie éducative.

Avec les CM2, deux autres classes, CM1 de l’école Charles Vendomèle et 6ème du Collège Titan (projet de liaison école/ collège), ont participé à cette restitution, au Théâtre sous les arbres. Les fonnkèrs ont été écrits et mis en musique dans le cadre d’un projet pédagogique autour de la poésie et de la culture créole. Il s’agissait de réconcilier les enfants avec le créole (écriture et parler créole). Les élèves ont été accompagnés dans cette démarche par leurs professeurs et les fonnkézers Gaël Velleyen et Teddy Iafare Gangama.