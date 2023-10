Service funéraire : le modèle portois présenté à des élus de Mayotte

Les cimetières Marin et Paysager étaient la dernière étape d’une visite de 3 jours (3 au 6 octobre) d’une délégation mahoraise au Port. Au cimetière Marin, la 1ère adjointe ainsi que des agents de la commune de Koungou ont pu découvrir la borne numérique installée par la ville du Port en octobre 2021 pour faciliter la localisation des sépultures et l’organisation du travail. La borne numérique dispose d’un système de géolocalisation et répertorie 11 000 noms de personnes inhumées au cimetière Marin.

Pour cette délégation accueillie au Port par les agents du service en présence de l’adjointe au maire Bibi Fatima Anli, il s’agit de "s’inspirer du modèle portois pour la mise en place d’un service funéraire à Koungou".

Cette visite au Port a été ponctuée de visites de terrain et des services État civil/ Funéraire, suivies d’une présentation sur le fonctionnement des services.