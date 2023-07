Mercredi 12 juillet 2023, la ville du Port a organisé une soirée à l'honneur de ses nouveaux diplômés à la Friche. Les diplômés de CAP, BEP et du BAC ont pu profiter d’un cocktail dinatoire, d’une remise de cadeaux et d’une animation assurée par Barth et Dj mimi (Photo: ville du Port)

Le maire du Port Olivier Hoarau a par ailleurs tenu à féliciter la jeunesse portoise "pour leur parcours qui fait la fierté de la Ville du Port".