Supermoto Rookies Cup : le Portois Raphael Payet s’impose

Raphaël Payet, #29 est devenu le premier pilote réunionnais à remporter une manche du championnat du monde de supermoto dans la catégorie rookie. 7e au scratch de cette 2ème épreuve du championnat courue en Italie le week-end du 16 et 17 mai 2026, "Rafale", le pilote de la Team 974 Deux Zéro décroche la victoire au classement général devant le Suisse Mitja Krasniqi.

La Fédération française de motocylisme évoque une "montée en puissance" du pilote de l’équipe de France Espoir qui a fait preuve de régularité tout au long du week-end. Il occupe la 2e place du classement provisoire du championnat du monde, à seulement huit points du leader.