Un tour de l’île à la voile pour les patients de la clinique Les Flamboyants Ouest

Après plusieurs semaines de préparation, des patients volontaires de l’activité voile de l’Unité des Jeunes Adultes de la clinique Les Flamboyants Ouest vont réaliser un tour de l’île. Du 04 au 05 avril prochain ils vont pouvoir mettre en pratique ce qu’ils ont appris. Et continuer à se dépasser. Nous relayons ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Accompagné d‘un infirmier et d’un aide-soignant et encadré par deux marins, quatre patients volontaires prendront la mer pendant deux jours (23-24 mars) et navigueront au large des côtes réunionnaises. « Pour des questions de sécurité nous avons limité le nombre de patients à 4 afin de pouvoir les encadrer sereinement », explique Cédric Cherrier, infirmier et de l’activité voile au sein de la clinique Les Flamboyants Ouest. Cet ancien marin est aidé dans sa démarche par le Club Nautique Portois qui mettra un voilier ainsi qu’un équipage à disposition de l’établissement de santé.

- Naviguer pendant deux jours en autonomie -

Les apprentis marins prendront la mer à bord d’un voilier type First 38,5 de 12 m de long. Ce est habitable et permettra de naviguer pendant deux jours avec le confort nécessaire. « Nous avons avec nous, avant tout, des patients. Il est important qu’ils se sentent bien et en sécurité. Le fait qu’il y ait trois cabines à bord pourra leur permettent de s’isoler s’ils en ressentent le besoin. Et puis c’est un bateau qu’ils connaissent bien puisque nous l’utilisons dans le cadre de l’activité » continue Cédric Cherrier.

Pour cette sortie, les patients eux-mêmes géreront l’organisation, que ce soit la logistique ou la vie à bord. Les courses seront achetées en amont, pendant une sortie de préparation de culinothérapie, et un menu adapté à la navigation sera proposé. Pour l’aspect navigation et sécurité, les jeunes adultes seront accompagnés par les deux skippeurs avec qui ils travaillent toute l’année et avec qui ils préparent cette sortie depuis plusieurs semaines maintenant.

- Se découvrir et découvrir les autres -

En démarrant cette activité, le personnel soignant souhaitait faire travailler les patients sur l’estime de soi, la capacité à s’adapter dans un milieu inconnu, à se mobiliser dans un projet de groupe et également les amener à créer des liens sociaux au sein d’un équipage (faire confiance). Ce tour de l’île à la voile est une belle manière de mettre en pratique le savoir faire et le savoir-être qu’ils ont acquis ces derniers mois.