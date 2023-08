Une journée sports-santé pour les vacanciers du Port

Ce vendredi 4 août 2023 les complexes sportifs Edmond Albius et Georges Lambrakis et le Parc Boisé du Port ont accueilli une grande journée d'activités sports et santé. Plus de 500 enfants de 3 à 17 ans inscrits dans les centres de loisirs de la ville et au village S’port Vacances de l’OMS, ont pu profiter de multiples activités. Ci-dessous le communiqué (Photo : ville du Port)

Inspirés des jeux intervilles, divers ateliers ont été mis en place par le CCAS avec la Ville du Port et les partenaires autour de la santé, l’environnement, l’alimentation, la prévention des addictions et du harcèlement, les gestes qui sauvent ou encore la pratique d'une activité physique et sportive.

Ainsi, les marmailles ont pu participer à des séances d’initiation au rugby, au padel et au judo. Cette journée s’inscrit dans la continuité des activités proposées dans les centres de loisirs pour Vakans dann Port.