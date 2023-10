Visite d’une délégation d’Action Logement au Port

Dans le cadre d’une visite autour de la réhabilitation et de logement intermédiaire sur la Commune du Port, M. Olivier Hoarau, Maire du Port, et les élus du Conseil Municipal ont accueilli une délégation du groupe Action Logement.Action Logement s’engage auprès de la Ville à financer le développement immobilier du centre-ville du Port, dans le cadre du programme Action Coeur de Ville, et à appuyer la Collectivité dans son projet de redynamisation (Photo Le Port)

La délégation était composée entre autres de M. Ibrahima Dia, directeur Outremer Action logement Groupe, M. Koumaran Padjaniraja, directeur général d’Action Logement immobilier, Mme Valérie Lenormand, Directrice générale SHLMR, M. François Caillé, Président de la SHLMR et Mme. Naima Affedas, directrice régionale d’Action Logement Service.

Action Logement s’engage auprès de la Ville à financer le développement immobilier du centre-ville du Port, dans le cadre du programme Action Coeur de Ville, et à appuyer la Collectivité dans son projet de redynamisation. Ce partenariat s’est concrétisé à travers la signature d’une convention immobilière le 18 décembre 2020 et prorogée jusqu’en 2026, engageant la Commune, le Territoire de l’Ouest et Action Logement à travers plusieurs projets. Parmi eux : le Campus Paul Vergès avec 80 logements étudiants et jeunes actifs, les opérations Palaos Sumba avec 25 Logements Locatifs Sociaux (LLS) et 32 Prêts Locatifs Sociaux (PLS).

« Près de 450 logements seront livrés d’ici 2026 au Port. Les Portois veulent revenir dans leur Ville. Les familles ont des exigences sur l’offre culturelle, sportive, ou du service public. La Ville a des réponses adaptées. Nous construisons une nouvelle offre de logements. Et, nous avons la volonté de réussir toutes ces opérations », a déclaré Olivier Hoarau.

Les enjeux communs sont de répondre aux demandes des salariés, dont des jeunes actifs mobiles et aux besoins des entreprises, pour accompagner la dynamique de l’emploi. La politique d’habitat de la Ville du Port a pour objectif d’inverser une proportion du logement social trop majoritaire, en proposant de nouveaux logements - de type intermédiaires ou en accession - pour attirer de nouveaux réésidents. La Commune souhaite éégalement proposer une nouvelle offre pour les publics spéécifiques, comme les étudiants et jeunes actifs, ou les personnes âgées, qui ont tant de mal à trouver des logements adaptés à leurs besoins et à leur parcours résidentiel.

Lors de cette rencontre, il a aussi été question de la contrepartie et de l’attribution des quotas réservataires dans le cadre des opérations de logement intermédiaires financés par Action Logement Service. Sur ce dernier point, Action Logement Service s’est montré ouvert à

travailler avec la Commune afin, notamment, de mieux faire connaître le dispositif de diversification des logements auprès des Portois éligibles.

Pour rappel, Le Port est l’une des quatre villes rééunionnaises séélectionnéées en 2017 pour porter le dispositif Action Coeur de Ville. Ce dispositif de revitalisation des centres-villes a permis d’initier une vraie dynamique en lien avec de nombreux partenaires selon des axes prioritaires tels que la réénovation de l’habitat, le passage aux modes doux ou encore l’attractivitéé commerciale.