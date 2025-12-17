WorldSkills 2025 : Noa Payet, lycéen portois à l’honneur

Noa Payet, médaillé d’or aux WorldSkills 2025, dans la catégorie "Service à la personne", a été mis à l’honneur au Port. Une cérémonie a été organisée lundi 15 décembre au lycée Léon de Lépervanche, avec une haie d’honneur des élèves du bac professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP) / Aide à la personne, et une remise de diplômes.

"La réussite de Noa Payet, sa rigueur et sa passion ont été saluées. Nelly Sartre et Sarah Gangate, professeures de biotechnologie, distinguées en tant que meilleures coachs WorldSkills ont également été mises à l’honneur", écrit la ville du Port.

Âgé de 20 ans, Noa Payet , le lycéen portois est originaire de Bras de Pontho. Il s’est imposé lors de la finale de la 48ᵉ édition des WorldSkills France, organisée à Marseille du 16 au 18 octobre 2025.

"Véritable "Coupe des métiers", la compétition a réuni plus de 800 jeunes venus de toute la France. L’aventure avait débuté en avril 2025 avec la coupe régionale, regroupant 14 métiers. 17 talents ont été sélectionné pour les finales nationales", rappelle la ville.

Noa Payet souhaite désormais entamer une préparation afin d’intégrer une école d’infirmier.