La fête de la pomme de terre aura lieu le samedi 8 juillet et le dimanche 9 juillet 2023 sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres, indique la mairie du Tampon. Cette fête qui promeut les produits du terroir, prévoit de nombreuses activités et animations, en plus de la traditionnelle élection de Mister Patate. Ci-dessous nous publions le programme