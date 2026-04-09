Le Tampon : le Parc des Palmiers accueille le championnat de La Réunion de joëlettes

Le championnat de La Réunion de joëlettes est un évènement sportif et inclusif qui aura lieu ce samedi 11 avril 2026, au Parc des Palmiers du Tampon. 150 personnes en situation de handicap vont pouvoir participer à des activités de plein air grâce aux bénévoles porteurs des 13 joëlettes présentes sur le site. Rendez-vous dés 6h30 au Parc des Palmiers le 11 avril. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon l'association Tamponnaise Sport Adapté, cet événement sportif et inclusif vise à promouvoir l’accessibilité à la pratique physique pour tous, en mettant à l’honneur la joëlette, un dispositif permettant aux personnes en situation de handicap de participer à des activités de plein air.

Les organisateurs indiquent que cette journée sera placée sous le signe du partage, de la solidarité et du dépassement de soi.

Cette année, l’événement prend une ampleur particulière avec la participation d’au moins 150 personnes en situation de handicap, ainsi que plus de 13 joëlettes engagées, témoignant de l’engouement croissant pour cette pratique inclusive.

- Déroulement prévisionnel de la journée -

6h30 - 7h30 : Accueil des participants, remise des dossards et déploiement du dispositif de sécurité (signaleurs, ambulance, etc.)

8h00 : Départ des joëlettes, accompagné d’animations

9h00 : Départ de la course 5 km, animations et premières arrivées des joëlettes

10h30 : Animation : Chanteur

11h00 : Clôture officielle de la course et animation musicale avec le chanteur Kevin Lebon

11h30 : Cérémonie de remise des récompenses

13h30 : Clôture de l’événement

Les inscriptions se font via ce lien.

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