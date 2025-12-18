Le Tampon : 28 affaires votées en conseil municipal

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce jeudi 18 décembre 2025. À l'ordre du jour, 28 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes:

Affaire n°10 - Protection sociale complémentaire 5PSC) - risque santé : choix du mode de contractualisation et fixation du montant de participation employeur



La commune du Tampon doit instaurer une participation obligatoire au risque santé pour ses agents au 1er janvier 2026. Le Conseil municipal propose d'adopter le mode de la labellisation, permettant aux agents de choisir librement leur contrat individuel auprès d'un organisme certifié. Ce choix écarte la convention de participation collective, jugée risquée en raison de délais trop courts et d'un profil démographique communal (moyenne d'âge supérieure à 50 ans) pouvant renchérir les cotisations.

Le montant de la participation employeur est proposé à 22 € bruts par mois et par agent. Ce montant dépasse le minimum légal de 15 € pour s'aligner sur les demandes syndicales et les pratiques des autres collectivités locales. Sont éligibles les fonctionnaires et contractuels de droit public ou privé. Le versement se fera directement à l'agent sur justificatif annuel ou, si possible, à l'organisme assureur. Les garanties doivent impérativement respecter les critères des « contrats responsables et solidaires ». Le Comité Social Territorial a été consulté le 27 novembre 2025 pour valider ces modalités. Cette mesure vise à améliorer l'accès aux soins tout en maîtrisant l'impact budgétaire pour la collectivité.



Extension de l'école élémentaire Roland Felix.



La commune du Tampon a entrepris une stratégie de structuration urbaine visant à développer ses équipements de proximité, particulièrement les établissements scolaires. Faute de réserves foncières suffisantes, elle a mandaté l'EPF Réunion pour procéder aux acquisitions immobilières nécessaires à ses projets d'aménagement. L'école élémentaire Roland Félix, située au 12ème km, accueille actuellement 291 élèves pour une capacité de 336 places. Cependant, la croissance démographique du centre-ville et la création de nouveaux logements sociaux imposent d'anticiper une hausse des effectifs. Pour y répondre, la municipalité prévoit d'étendre l'établissement par l'acquisition de parcelles adjacentes afin de construire de nouveaux locaux et des équipements sportifs.



Après avoir acquis plusieurs terrains voisins entre 2015 et 2024 (parcelles BD n° 2672-2673, 825 et 1561), la commune cible désormais la parcelle bâtie BD n° 1560 d'une surface de 337 m2. Les négociations avec le propriétaire ont abouti à un prix de 230 000 €, montant validé par le pôle d'évaluation domaniale en octobre 2025. La convention d'acquisition n° 22 25 29 prévoit que l'EPF Réunion assure le portage foncier du bien pour une durée de 7 ans. Le financement repose sur un taux d'intérêt de 0,75 % HT, avec un règlement différé d'un an et un étalement sur 7 échéances.

Le coût de revient final cumulé pour la collectivité est estimé à 237 486,53 € TTC, hors frais de gestion. Cette acquisition stratégique permettra d'améliorer globalement le fonctionnement de l'école et de soulager les autres établissements scolaires du centre-ville. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la signature de cette convention pour finaliser l'opération.



Création d'un itinéraire sécurisé pour les modes doux sur la route départementale CD3 avec aménagement de pistes cyclables et d'un cheminement piétons entre le chemin des Litchis et la rue Emile Zola



Le conseil municipal du Tampon a approuvé la création d'un itinéraire sécurisé de 690 mètres dédié aux modes de déplacement doux sur la route Charles Baudelaire (CD3). Ce projet prévoit l'aménagement d'une voie verte mixte pour piétons et cyclistes entre le chemin des Litchis et la rue Émile Zola.

L'infrastructure comprendra une piste de 3 mètres de large, une banquette paysagère, des zones de rencontre aux ronds-points et un éclairage solaire autonome. L'objectif est de sécuriser les trajets, d'encourager le report modal et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le coût total de l'opération est estimé à 1 582 294,00 € HT, incluant les études et les travaux. Un financement est sollicité auprès du Programme "Fond Vert" 2025/2026 de l'État à hauteur de 60 %. La part restante de 40 % sera financée par la commune. Cette initiative s'inscrit directement dans le schéma directeur vélo du territoire.



