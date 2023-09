Le Tampon : André Thien-Ah-Koon fait son bilan de mi-mandat

André Thien-Ah-Koon, maire du Tampon, a fait son bilan de mi-mandat ce mardi 19 septembre 2023. L'édile, qui a débuté son tout premier mandat en 1983, est revenu sur l'évolution de la commune du sud au cours des 40 ans dernières années. Nous publions le communiqué de presse de la commune ci-dessous (Photo Le Tampon)

En 1983, année de la première mandature du Maire André Thien-Ah-Koon, il était courant de présenter la ville du Tampon comme un territoire profondément rural, faiblement peuplé, sans véritable impulsion économique.

40 ans plus tard, Le Tampon est toujours une commune à vocation agricole mais - qui l’eût cru ? - elle est devenue attractive sur le plan économique et touristique, et elle est actuellement la quatrième ville la plus peuplée de La Réunion.

Le mandat 2020-2026 s’inscrit en effet dans un contexte inédit en termes de croissance démographique. Pour la première fois de son histoire, la commune du Tampon atteindra les 85 000 habitants d’après la Préfecture et dépassera la commune de Saint-Pierre. C’est à l’aune de cet enjeu démographique considérable que cette mandature mène une politique ambitieuse autour des axes suivants :



• Un programme d’envergure mené à la Plaine des Cafres en termes de gestion de l’eau et de l’énergie hydroélectrique,

• Une politique engagée en matière d’embellissement de la Ville,

• Une volonté de sécuriser et moderniser la circulation,

• Une politique dynamique d’aménagement du territoire,

• Une action sociale au service des Tamponnais,

• Une politique globale de modernisation des écoles,

• Un programme de développement des équipements de proximité,

• Une volonté de renforcer l’attractivité du Tampon à travers ses grandes manifestations.

