Le Tampon : le parvis de la Mairie s’est illuminé pour Noël

Les fêtes de fin d'année se sont installées au Tampon. A l’occasion, le parvis de la Mairie s’est illuminé marquant le lancement des décorations lumineuses sur le territoire tamponnais. "Ces illuminations viennent sublimer l’espace public tous les soirs jusqu’à la fin des fêtes et invite chacun à partager l’esprit de Noël", se félicite la ville. La Ville du Tampon "vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, sous le signe de la lumière et du partage".