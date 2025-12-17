TOUTE L’ACTUALITÉ
Le Tampon : le parvis de la Mairie s’est illuminé pour Noël

  • Publié le 17 décembre 2025 à 11:47
  • Actualisé le 17 décembre 2025 à 11:49
Les fêtes de fin d'année se sont installées au Tampon. A l’occasion, le parvis de la Mairie s’est illuminé marquant le lancement des décorations lumineuses sur le territoire tamponnais. "Ces illuminations viennent sublimer l’espace public tous les soirs jusqu’à la fin des fêtes et invite chacun à partager l’esprit de Noël", se félicite la ville. La Ville du Tampon "vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, sous le signe de la lumière et du partage".

