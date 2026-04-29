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Le Tampon : les démarches d’inscriptions scolaires accessibles via le nouveau Portail Famille

  • Publié le 29 avril 2026 à 15:11
  • Actualisé le 29 avril 2026 à 15:13
Semaine academique de la santé a saint-pierre

La ville du Tampon informe que les démarches d’inscriptions scolaires sont maintenant accessibles via le nouveau Portail Famille. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour effectuer vos démarches, rendez-vous sur la page d’accueil du site de la Ville rubrique "Espace Famille".

- Besoin d’accompagnement ?

Des points d’accueil sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches :
• en centre ville du Tampon (74 rue Hubert Delisle à côté de la mosquée)
• à la mairie annexe de la Plaine des Cafres
• à la mairie annexe de Trois-Mares

Pour être accompagné dans vos démarches, contactez le 0262 57 86 24.

Le Tampon, Education

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