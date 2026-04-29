Le Tampon : les démarches d’inscriptions scolaires accessibles via le nouveau Portail Famille

La ville du Tampon informe que les démarches d’inscriptions scolaires sont maintenant accessibles via le nouveau Portail Famille. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
Pour effectuer vos démarches, rendez-vous sur la page d’accueil du site de la Ville rubrique "Espace Famille".
- Besoin d’accompagnement ?
Des points d’accueil sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches :
• en centre ville du Tampon (74 rue Hubert Delisle à côté de la mosquée)
• à la mairie annexe de la Plaine des Cafres
• à la mairie annexe de Trois-Mares
Pour être accompagné dans vos démarches, contactez le 0262 57 86 24.