Le Tampon : une réunion publique organisée pour les 100 premiers jours de mandat

Le Maire et le Conseil municipal ont organisé, ce samedi 11 juillet, une réunion publique dans le jardin du centre municipal de Piton Hyacinthe, à l'occasion des 100 premiers jours de mandat. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration ville du Tampon)

Devant les habitantes et les habitants du quartier, le Maire est revenu sur les principales mesures engagées depuis l'installation de la nouvelle équipe municipale. Il a notamment présenté les premières réalisations du mandat, parmi lesquelles la suppression des frais de représentation dès le premier conseil municipal, la mise en place d'un ATSEM par classe de maternelle à compter de la rentrée 2026, le renforcement progressif de la police municipale avec six recrutements prévus en 2026, l'augmentation de 200 000 € des moyens alloués au CCAS ou encore la retransmission en direct des conseils municipaux.



Cette réunion publique a permis aux habitants d'échanger directement avec le Maire et les élus, de partager leurs observations et de faire remonter leurs attentes. Une urne et des formulaires ont également été mis à leur disposition afin de recueillir leurs propositions, leurs signalements ainsi que les priorités qu'ils souhaitent voir prises en compte au cours de la mandature.



La rencontre a également marqué la réouverture du centre municipal de Piton Hyacinthe. Le site proposera désormais un nouveau créneau de réception du public ainsi qu'un accompagnement des habitants dans la prise en main de cet espace. Cette réouverture constitue une première étape vers le déploiement des futures Kaz 2 Kartyé, appelées à devenir des lieux de proximité, d'information et de participation citoyenne.



Cette initiative traduit la volonté de la municipalité de rapprocher l'action publique des habitants, de renforcer la présence des services dans les quartiers et de donner toute leur place à l'expression citoyenne.



À travers ces réunions publiques organisées dans les quartiers, la municipalité entend rendre compte de son action, poursuivre le dialogue engagé avec les habitants et construire les prochaines étapes du mandat à partir des besoins et des attentes exprimés sur le terrain.



