Mayotte dévastée par Chido : "certainement plusieurs centaines" de morts, "voire quelques milliers" selon le préfet

22:15 Le centre hospitalier dévasté Un hôpital de campagne va bientôt être installé par l'armée. Des évacuations sanitaires ne sont pas exclues. La situation à l'hôpital de Mayotte après le passage du cyclone #Chido



La crise humanitaire et médicale s'intensifie dans le territoire français d'outre-mer, alors que la majeure partie de l'île est toujours privée d'électricité et que la démolition de la plupart des… pic.twitter.com/tdArS9iZMa — FemininSacree (@SacreeFeminin) December 15, 2024

21:30 Le préfet de zone attribue des pouvoirs étendus au préfet de Mayotte en matière de gestion de crise "Au regard de la crise exceptionnelle touchant l’ensemble du territoire de Mayotte, et en accord avec le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud de l’océan Indien Patrice Latron active ce jour l'article 742-2-1 du code de la sécurité intérieure qui attribue des pouvoirs étendus au préfet de Mayotte en matière de gestion de crise", annonce la préfecture de La Réunion. "Compte tenu de la situation très critique à Mayotte et d'un retour à la normale qui n'est pas attendu avant plusieurs mois, cette disposition doit permettre de faire face aux risques en termes d’ordre public, sanitaires, ou en matière d'accès aux biens de première nécessité", détaille-t-elle. Concrètement, ces dispositions permettent au préfet de Mayotte, autorisé par le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud de l’océan Indien, d'exercer une autorité fonctionnelle sur l'ensemble des services de l’État pour les seules mesures liées à la gestion de la crise post-cyclonique. L'objectif est d'inscrire l'action des services déconcentrés et des établissements publics de l’État dans un cadre cohérent et sous une direction unique. "Il s’agit donc d’un régime juridique d’urgence et d’exception permettant au préfet d’étendre son autorité en vue de rendre plus performante la gestion de la crise. Ces dispositions prendront fin dès que les circonstances qui les ont justifiées ne seront plus réunies", détaillent les services de l'état.

21:19 Le CHU de La Réunion en renfort à Mayotte suite au cyclone Chido Ce dimanche, 21 professionnels du CHU de La Réunion – médecins, chirurgiens et personnels soignants – ont rejoint Mayotte pour renforcer les équipes sur place, suite à un appel à volontaires lancé à la levée de l’alerte violette. "Dès vendredi, quelques heures avant le passage du météore, le SAMU 974 dans sa mission de SAMU de zone a engagé d'emblée 4 personnels et un poste sanitaire mobile permettant la prise en charge immédiate de 25 victimes", rappelle le CHU. 3 personnels médicaux supplémentaires partiront demain. "Actuellement, 22 professionnels médicaux et 27 paramédicaux sont recensés pour d’éventuels départs futurs, selon les besoins exprimés par les autorités et en complément de tous les moyens déployés depuis l’Hexagone", souligne le CHU.

20:28 "Certainement plusieurs centaines" de morts, voire quelques milliers", selon le préfet de Mayotte Sur le plateau de La 1ère, le préfet a déclaré : "Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines (de morts), peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers". Il n'y a toujours pas de décompte officiel des victimes. "Il sera très difficile d'avoir un bilan final", a-t-il déclaré, entre autre en raison "de la tradition musulmane qui veut qu'on enterre ses proches dans les 24 heures".

20:09 Fin d'alerte rouge Après avoir dévastée Mayotte, Chido s'est éloigné des terres. En fin daprès-midi il se trouvait à plus de 500 km des c$otes mahoraires. Le préfet de Mayotte a donc décidé de lever à 19h (heure de La Réunion) l'alerte rouge en vigueur depuis samedi soir. La phase de sauvegarde est déclencchée. Même si la météo s’améliore il faut rester vigilant face à un risque de vagues submersion, prévient le préfet. "Depuis que le cyclone s’est éloigné de nos côtes, la priorité est à la circulation et à la prise en charge des besoins de la population" ajoute-t-il "Les forces sont à présents à pied d’œuvre pour dégager les multiples obstacles sur les routes du Nord, du Centre et du Sud de l’ile. Les opérateurs d’eau sont à pied d’œuvre pour repérer et réparer les dégâts. D’ores et déjà, l’eau et l’électricité sont en cours de rétablissement. S’agissant de l’eau, il faut la faire bouillir 3 minutes avant de la consommer" dit encore le communiqué de la préfecture. Le préfet de Mayotte appelle ausi la population à réserver les axes de circulation aux forces de l’ordre, de secours et aux opérateurs d’intérêts vitaux. Leurs interventions sont essentielles.

19:29 26 sapeurs-sauveurs de la sécurité civile passent la nuit à La Réunion Ils s'envoleront pour Mayotte ce lundi. "Le premier départ, c'est pour la potabilisation de l'eau", annonce le commandant Philippe Massé, officier opération des formations militaires de la sécurité civile. Ils emmènent avec eux quatre machines d'épuration d'eau, d'une capacité de 900m3. "On est aguerri, j'ai confiance en mes hommes, la difficulté ça va être dans la durée", assure-t-il, confiant. Un second avion a décollé de Paris ce soir pour La Réunion, avant de se rendre à Mayotte, avec du matériel de déblayage.

19:23 Un navire commercial acheminera dans la semaine des vivres à Mayotte Patrice Latron, préfet de La Réunion, indique que "beaucoup" d'acteurs de La Réunion les "contactent spontanément pour proposer de l'aide". "On est en contact avec l'ensemble des distributeurs alimentaires, pour charger des conteneurs qui seront embarqués dès cette semaine au départ de La Réunion, qui arriveront en fin de semaine à Mayotte". Le Marion Dufresne, mais aussi un navire de la CGA-CGM vont être mobilisés. Ecoutez :

19:15 Mayotte : 51 antennes du réseau mobile d’Orange sur 54 sont hors service Orange a publié le communiqué suivant : Le passage du cyclone Chido a fait des dégâts considérables sur l’ile de Mayotte. Les réseaux de télécommunications ont été fortement touchés. Au 15 décembre 2024, les impacts pour les réseaux d’Orange sont les suivants : - 51 antennes du réseau mobile d’Orange sur 54 sont hors service, principalement en raison d’un manque d’énergie.

- Orange estime également qu'environ 99% de ses clients usagers du réseau internet fixe sont déconnectés. L'étendue des dégâts du réseau internet fixe est en cours d'estimation. Certaines Livebox ont été débranchées par le client pour sécuriser le matériel, ou sont en attente du retour de l'électricité. Les équipes d'Orange travaillent étroitement avec la cellule de commandement de la préfecture, et se coordonnent avec l'ensemble des acteurs présents sur le terrain pour intervenir de façon efficace et sécurisée. Orange mobilise tous ses moyens humains et techniques pour opérer le rétablissement dans les meilleurs délais possibles, sur place, depuis la Réunion et l'Hexagone. "Nous venons de vivre un cyclone tropical d'une très grande intensité, et nos réseaux ont subi d'importants dégâts. Nous mettons tout en œuvre pour reconnecter nos clients au plus vite, nos équipes sont pleinement mobilisées et se déploient sur toute l'île pour sécuriser en priorité nos sites stratégiques. Nous exprimons toute notre solidarité aux familles des victimes et à l'ensemble des Mahorais", déclare André Martin, directeur général d'Orange Réunion Mayotte.

19:13 L'armée fortement mobilisée, alors que seuls ses avions peuvent pour l'heure se poser à Mayotte "La contribution à l'effort interministériel des Armées sur cette phase de post-crise est extrêmement forte", note Jean-Marc Giraud, commandant supérieur des FAZSOI. "Nous pouvons acheminer les besoins essentiels, mais également participer à la remise en service des fonctions essentielles de l'Etat, via le point d'appui stratégique de La Réunion", souligne. 80 tonnes de matériel sont en route pour Mayotte via la Marine nationale."Nous accueillerons aussi de manière temporaire les renforts à destination de Mayotte." L'une des priorités aujourd'hui est de rétablir les vols commerciaux à Mayotte, afin de faciliter l'acheminement des aides. En attendant la réhabilitation de l'aéroport, La Réunion sera un "hub" du pont aérien.

19:08 PLR : solidarité avec Mayotte, appel à la reconstruction et au développement durable Le PLR (Pour La Réunion) tient à exprimer sa profonde solidarité envers le peuple mahorais durement éprouvé par le passage du cyclone Chido. Cette catastrophe naturelle a causé des pertes humaines tragiques, des blessures profondes et des dégâts matériels considérables, plongeant Mayotte dans une situation de crise humanitaire majeure Nous adressons tout notre soutien aux familles endeuillées et à toutes les victimes de ce drame. Nos pensées accompagnent également les équipes de secours, les bénévoles et les associations qui, sans relâche, œuvrent sur le terrain pour apporter une aide indispensable. Au-delà de l'émotion suscitée par cette épreuve, ce moment doit être l'occasion de regarder vers l'avenir avec ambition. Le cyclone Chido, bien que dévastateur, met en lumière la nécessité de rebâtir un Mayotte résilient, mieux préparé aux défis climatiques, mais surtout d'investir massivement pour le développement du territoire et ses services publics. Nous appelons à des actions concrètes, avec le soutien de l'État, pour : Moderniser les infrastructures essentielles, notamment en matière d'éducation, de santé et d'approvisionnement en eau. Renforcer les moyens de prévention face aux catastrophes naturelles. Stimuler un développement économique durable, inclusif et adapté aux spécificités mahoraises. Nous saluons également la mobilisation remarquable des acteurs de La Réunion – associations, citoyens et institutions – qui se sont engagés à fournir des dons, des ressources et un soutien moral. Leur solidarité démontre une fois encore la force des liens entre nos îles. Le PLR s'engage à travailler en étroite collaboration avec toutes les forces vives pour transformer ce drame en une opportunité de renaissance et de progrès pour Mayotte.





19:06 Le Département débloquera une aide exceptionnelle après évaluation des besoins prioritaires à Mayotte Après le passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte, de nouveaux échanges téléphoniques ont eu lieu entre le Président du Conseil départemental de La Réunion Cyrille Melchior et son homologue de Mayotte Ben Issa Ousseni. "Ces échanges ont permis de discuter des mesures de soutien qui peuvent être apportées pour faire face à l'urgence, en appui à la solidarité nationale qui se met en place" indique le conseil départemental dans un communiqué - Une aide exceptionnelle sera octroyée à Mayote - Actuellement, les services du Conseil Départemental de Mayotte sont en pleine phase d'évaluation des besoins. "Une fois les besoins prioritaires précisés, le Département de La Réunion statuera très prochainement sur l'octroi d'une aide exceptionnelle en réponse à cette catastrophe naturelle de grande ampleur" précise le conseil départemental

"La solidarité régionale doit s'exprimer avec force dans ces moments de grande difficulté. Après l'évaluation des besoins, nous prendrons rapidement une décision rapide pour renforcer les actions déjà mises en œuvre, compte tenu de cette situation de gravité exceptionnelle" a commenté Cyrille Melchior, le président du Département

18:36 Le préfet de La Réunion évoque une "situation extrêmement chaotique" Deux cellules de crises se sont déjà tenues entre les préfectures de La Réunion et de Mayotte. Sur place, "le préfet est à la manoeuvre pour maintenir l'ordre public et assurer l'approvisionnement, le retour de l'eau courante, et dans un deuxième temps la reconstruction" note Patrice Latron.

18:33 La préfecture et l'ARS envisagent des évacuations sanitaires de Mayotte vers La Réunion Patrice Latron, préfet de La Réunion, a tenu un point presse dimache après-midi après l'arrivée de l'avion A440M du ministère des Armées, avec à son bord 140 personnels de la Sécurité civile et des sapeurs-pompiers, ainsi que du matériel de secours et médical. Interrogé par la presse sur de possibles évacuation sanitaires de blessés et de malades vers La Réunion, il a déclaré "l'hôpital de Mayotte est en partie détruit, dans les sujets que nous traitons avec l'ARS (Agence régionale de santé -ndlr) et le préfet de Mayotte, il y a des rapatriements sanitaires sur La Réunion et éventuellement sur la Métropole dans un deuxième temps"



17:47 Les renforts en provenance de l'Hexagone sont en escale à La Réunion L'avion A440M du ministère des Armées vient d'atterir à la base 181 de Sainte-Marie avec à son bord 140 personnels de la Sécurité civile et des sapeurs-pompiers en provenance de l'Hexagone. Les personnels et le matériel sont en escale dans notre île avant d'être acheminés vers Mayotte. Regardez l'avion se poser

17:37 Air Austral annule tous ses vols de lundi de et vers Mayotte L'aéroport de Mayotte est ferméa ux vols commerciaux jusqu’à nouvel ordre. Air Austral annonce donc l'annulatio de tous ses vols vers Mayotte ce lundi 16 décembre. "Des ajustements de programme sont également à prévoir sur la journée du mardi" préviens la compagnie Journée du 16 décembre 2024 Paris – Mayotte :

- Le vol UU978 Paris-Mayotte du lundi 16 décembre 2024 est annulé.

- Le vol UU976 Paris-Mayotte du lundi 16 décembre 2024 est annulé.



Réunion-Mayotte

- Le vol UU272 Réunion-Mayotte du lundi 16 décembre 2024 est annulé

- Le vol UU274 Réunion-Mayotte du lundi 16 décembre 2024 est annulé

- Le vol UU2276 Réunion-Mayotte du lundi 16 décembre 2024 est annulé



Mayotte-Réunion

- Le vol UU273 Mayotte-Réunion du lundi 16 décembre 2024 est annulé

- Le vol UU2277 Mayotte-Réunion du lundi 16 décembre 2024 est annulé

- Le vol UU275 Mayotte-Réunion du lundi 16 décembre 2024 est annulé



Journée du 17 décembre 2024 Mayotte – Paris :

- Le vol UU979 Mayotte-Paris du mardi 17 décembre 2024 est annulé.

- Le vol UU979 Mayotte-Paris du mardi 17 décembre 2024 est annulé.

- Le vol UU9973 Mayotte-Paris du mardi 17 décembre 2024 est annulé. Il est demandé aux passagers impactés par ces annulations à ne pas se présenter à l'aéroport, "une solution de report leur sera communiquée dès confirmation de réouverture de l'aéroport aux vols civils par les autorités et reprise du programme des vols de la compagnie" indique Air Austral.

17:33 Des images aériennes impressionnantes La gendarmerie a survolé Mayotte en hélicoptère. Les images de destruction sont spectaculaires; Regardez #Chido ????️ Soutien aux Mahorais et à nos camarades mobilisés à #Mayotte. Des renforts de gendarmes seront déployés sur place pour appuyer les équipes engagées. pic.twitter.com/iiDAjcgprU — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) December 15, 2024

17:32 • Emmanuel Séraphin : "compassion et sa solidarité envers Mayotte" Emmanuel Séraphin, le président du Territoire de l'Ouest, tient à exprimer sa compassion et sa solidarité envers Mayotte, sévèrement frappée par le passage du cyclone Chido qui a causé d'importants dégâts humains (14 personnes morts et plus de 250 ont été blessées selon le dernier bilan) et matériels "En ces moments de grande souffrance, nos pensées vont d'abord aux victimes et à leurs proches. Les Mahoraises et Mahorais peuvent compter sur notre soutien et mobilisation" a déclaré Emmanuel Séraphin. Le Territoire de l'Ouest, profondément attaché aux valeurs de solidarité et d'entraide se tient aux côtés de Mayotte dans cette épreuve.





16:12 A Kawéni "tout est détruit" Nos confrères de Kwéké sont allés sur le terrain à Kawéni près de Mamoudzou. "Tout est détruit, il n'y a plus rien" se désole Patrick Milan, directeur de la chaîne Photo Kwézi télé "Tout a été soufflé, dévasté et on ne sait toujours pas si des personnes sont sous les décombres" ajoute-t-il Photo Kwézi télé

14:43 Le pape François exprime son soutien aux victimes du cyclone Le pape François en visite en Corse dimanche a exprimé son soutien aux victimes du cyclone. "Prions pour les victimes du cyclone qui ces dernières heures a frappé l’archipel de Mayotte. Je soutiens par l’esprit ceux qui ont été touchés par cette tragédie", a dit le pape à l’issue de la prière de l’Angélus en la cathédrale d’Ajaccio.

14:42 EDF Réunion envoie des renforts à Mayotte 15 techniciens d’EDF Réunion sont partis pour Mayotte ce dimanche, pour intervenir rapidement sur le terrain en renfort des équipes locales et accompagner la population dans cette situation difficile. 4 groupes électrogènes de secours ont également été envoyés sur place pour faciliter les premières opérations de réalimentation en électricité. Cette action est coordonnée par les pouvoirs publics et EDF Réunion s’inscrit dans le cadre des décisions prises par la cellule préfectorale qui gère les opérations sur le terrain.



14:24 Des cellules interministérielles de crise se sont tenues à La Réunion "Autour du Premier ministre, du ministre de l’Intérieur, du ministre chargé des Outre-mer, ou encore du ministre de la Santé, les préfectures de Mayotte et de La Réunion organisent la gestion des renforts, le secours aux personnes, et la reconstruction du territoire", écrit la préfecture.

13:20 Les réactions à La Réunion après le passsage de Chido Au lendemain du passage du cyclone intense Chido à Mayotte, les réactions et les messages de soutien se multiplient à La Réunion.

13:03 Le cyclone intense Chido frappe le Mozambique de plein fouet Chido est entré ce dimanche matin vers 6h sur les côtes du Mozambique à environ 35 km au Sud de la ville de Pemba sur la province de Cabo Delgado. "Il était alors encore cyclone tropical intense accompagnés de vents destructeurs, de fortes pluies, et d'une mer très dangereuse avec le risque de submersions côtières sur les provinces de Cabo Delgado et de Nampula" précisent Météo France. Guy Taylor, UNICEF: Cyclone Chido has made landfall near Pemba, in northern Mozambique’s Cabo Delgado province.#Cyclone #Chido #Mozambique #Pemba #Mayotte https://t.co/7XOgih8qjT pic.twitter.com/Bm3UexpzE1 — GeoTechWar (@geotechwar) December 15, 2024 Au cours des prochaines heures, "même si les vents devraient considérablement diminuer, les provinces de Cabo Delgado et de Nampula vont toujours être concernés par de fortes rafales de vent, de fortes pluies et une mer dangereuse" mettent en garde les météorologues. "Les provinces de Niassa, Tete et Zambezia vont être à leur tour impactées un peu plus tard dans la journée" précisent-ils. Cyclone hits Pemba, and other part’s of Mozambique.#Cyclone #Chido #Mozambique #Pemba #Mayotte https://t.co/au7ZrfJ66u pic.twitter.com/eosHoKVeVn — GeoTechWar (@geotechwar) December 15, 2024 - Chido vase dissiper mardi à proximité du Zimbabwe - Les "restes" de Chido devraient ensuite affecter le sud du Malawi à partir de la nuit de dimanche à lundi et en journée de lundi, apportant des pluies fortes et de fortes rafales de vent sur le relief. Le système devrait progressivement se dissiper mardi dans l'intérieur des terres d'Afrique australe à proximité du Zimbabwe.

12:57 Le bilan s'aggrave : au moins 14 morts Le bilan humain encore très provisoire s'est aggravé. Une source sécuritaire informe que 14 personnes ont trouvé la mort sur ce territoire où l'habitat précaire concerne au moins un tiers de la population. Le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaila indique que 9 personnes blessées ont été prises en charge au Centre hospitalier de Mayotte (CHM) en urgence absolue, et 246 en urgence relative. Pour rappel, avec des rafales observées à plus de 220 km/h, le cyclone Chido est le plus intense à frapper Mayotte depuis plus de 90 ans, précise Météo France.



12:45 "Une catastrophe climatique qui nécessite une solidarité pleine et entière vis-à-vis du peuple mahorais", réagit Joé Bédier Le maire de Saint-André tien "à exprimer toute (sa) solidarité et (son) soutien à la population mahoraise suite au passage du cyclone intense Chido qui a frappé l'île, causant de lourds dégâts matériels et mettant à l'épreuve la résilience de ses habitants". "Au nom du conseil municipal, j'adresse toute notre compassion et notre solidarité aux familles qui traversent une épreuve tragique. En ce moment difficile, notre pensée va aux familles endeuillées, aux personnes blessées et à celles qui ont tout perdu dans ce cyclone dévastateur", écrit-il. "Ce moment dramatique historique, tragique, doit nécessairement être le catalyseur d'un élan solidaire et d'une action collective pour la reconstruction de Mayotte. Il est impératif que les efforts de rétablissement et de développement durable soient renforcés. Les pouvoirs publics compétents doivent se tenir aux côtés de Mayotte pour la soutenir et venir en aide aux familles durement touchées", estime le maire.

12:42 Une barge échouée en Grande terre L'une des barges reliant Petite Terre à Grande Terre s'est échouée sur le rivage dans le port de Mamoudzou après une montée des eaux provoquée par les pluies intenses de Chido. Regardez les images réalisées par nos confrères de Kwézi télé

12:40 Olivier Hoarau, maire du Port, "soutien et encouragements à nos soeurs et frères de Mayotte" Alors que les autorités ne sont pas encore en mesure de faire un bilan des dégâts causés par le cyclone Chido à Mayotte, tous conviennent à dire qu’il sera très lourd. On peut donc craindre le pire À nos sœurs et frères mahorais, à nos administrés portois qui, tous, ont des proches à Mayotte, le Conseil municipal et moi-même adressons un message de soutien et d’encouragement. Je demande aux autorités locales de s’unir pour agir en faveur des sinistrés. Il s’agit d’intervenir avec coordination à laquelle je m’associerai volontiers. Enfin, je souhaite réaffirmer aux dignitaires mahorais présents au Port, toute notre amitié et que nous serons à leurs côtés pour traverser cette effroyable épreuve. Courage à tous !

12:18 Olivier Hoarau apporte son soutien à Mayotte "Alors que les autorités ne sont pas encore en mesure de faire un bilan des dégâts causés par le cyclone Chido à Mayotte, tous conviennent à dire qu’il sera très lourd. On peut donc craindre le pire", écrit le maire du Port. "À nos sœurs et frères mahorais, à nos administrés portois qui, tous, ont des proches à Mayotte, le Conseil municipal et moi-même adressons un message de soutien et d’encouragement". L'édile demande "aux autorités locales de s’unir pour agir en faveur des sinistrés. Il s’agit d’intervenir avec coordination à laquelle je m’associerai volontiers". "Enfin, je souhaite réaffirmer aux dignitaires mahorais présents au Port, toute notre amitié et que nous serons à leurs côtés pour traverser cette effroyable épreuve."

12:01 Collectif des Hindous de La Réunion : accompagner les Mahorais dans la prière" Le collectif des Hindous de La Réunion a publié dimanche le communiqué suivant : Après le passage du cyclone Chido, les images de désolation qui nous arrivent de Mayotte nous rappellent notre petitesse face à la nature. Le collectif des Hindous de La Réunion note la mobilisation spontanée des pouvoirs publics ainsi que celle des acteurs privés, en particulier réunionnais, et invite les Hindous à accompagner les Mahorais dans la prière au cours de ce mois de carême qui démarre pour des milliers d'entre nous. Restons attentifs et contribuons à l'effort des organisations possédant une expertise reconnue dans le domaine humanitaire. La fraternité et la solidarité française de l'océan Indien vaincront les défis présents et à venir.

11:38 11 morts et plus de 250 blessés 11 morts, 9 personnes en urgence absolue et 246 autres en urgence relative, c'est le bilan encore très provisoire donné par le Centre opérationnel départemental à France Télévisions dimanche en début de matinée, et confirmé par le maire de Mamoudzou. Photo Kwézi télé

11:27 Mayotte toujours en alerte rouge L'alerte rouge est toujours active à Mayotte ce dimanche à 11h. Mais les habitants qui ont tout perdu et donc les maisons sont au sol n'ont d'autre choix que de rester dans les rues Photo Kwézi Télé

11:26 Le bilan s'alourdit à 14 morts L'AFP fait état, à midi, de 14 décès à Mayotte. L'agence de presse cite une source sécuritaire.

11:10 Le premier avion militaire a décollé de La Réunion Alors que plusieurs rotations sont prévues en direction de Mayotte pour apporter des renforts, un premier avion militaire CASA a décollé à 11h. Des personnels EDF, du personnel médical, du matériel de santé, du matériel EDF ou encore des bâches se trouvent à bord. Un second avion militaire, ainsi que le DASH, décolleront plus tard dans la journée.

10:57 Patrick Milan, directeur de Kwézi télé : "Mayotte a été rasée" "C'est tout Mayotte qui a été rasée" lance Patrick Milan interrogé par Imaz Press ce dimanche matin. Photo Kwézi Télé "Il n'y a plus une seule kaz précaire debout, tout a été soufflé par la force des vents" relate le directeur de Kwézi télé. "Même les bâtiments en dur n'ont pas été épargnés. Les locaux de la télé ont été dévastés, il n'y a plus rien" dit-il. - "Les gens sont hagards dans les rues de Mayotte" - "Ce qui est inquétant est de voir toutes ces maisons au sol sans savoir ce qu'il y a dessous" s'alarme Patrick Milan. "Sur le terrain, nous voyons des gens hagards qui marchent sur les décombres en se demandant les uns aux autres s'ils ont des nouvelles d'un tel ou d'une telle" ajoute-t-il. Photo Kwézi Télé "Il est impossible de faire un bilan sur les victimes humaines de ce drame" souffle Patrick Milan. "Les routes sont défoncées, encombrées, impraticables, les véhicules de secours, des forces de l'ordre, des autorités ne peuvent pas passer. On ne sait pas du tout ce que l'on va trouver sous les décombres" souligne-t-il. "Et qui va-t-il se passer maintenant ? Les coupures déjà massives avant le cyclone, vont encore s'accentuer. Le soleil est revenu et la chaleur avec lui, comment éviter la contamination et les épidémies dans de telles conditons de précarité absolue" s'alarme Patrick Milan.

10:42 Les renforts s’organisent depuis La Réunion Le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud de l’océan Indien Patrice Latron a réuni ce dimanche l’ensemble des services concourant à la gestion de crise cyclonique pour identifier tous les moyens humains et matériels disponibles pouvant répondre aux besoins du département. En lien avec le préfet de Mayotte, le préfet de zone assure actuellement le recensement des besoins de la population. Dès ce dimanche, des moyens sanitaires sont déployés à Mayotte pour compléter les infrastructures locales, dont certaines ont pu être en partie endommagées par l’épisode cyclonique. Des moyens d’EDF sont également acheminés à Mayotte pour permettre de secourir des équipements électriques endommagés.



Les rotations prévues pour la journée de dimanche sont les suivantes : Rotations aériennes : - 1 DASH (aéronef de la Sécurité civile) embarquant deux sous-préfets, 17 personnels médicaux, 3 tonnes de matériels du service médical, des colis de l’établissement français du Sang

- Deux avions militaires de type CASA embarquant 16 agents EDF, 4 personnes du service médical, 2 Tonnes de Matériels EDF, des bâches de couverture, et du matériel médical



Rotations maritimes : - 1 navire de la Marine nationale de type Champlain prendra la mer en direction de Mayotte, avec à son bord du matériel militaire, des vivres, et du matériel EDF. Tous les moyens vont être mobilisés pour répondre aux besoins urgents et critiques de la population : - des moyens nationaux de la sécurité civile et des renforts des services d’incendie et de secours de l’Hexagone : 162 militaires de la sécurité civile et sapeurs-pompiers de l’Hexagone s’ajouteront en début de semaine aux 110 déjà pré-positionnés sur l’île depuis vendredi (dont 40 du SDIS974). Ces renforts comprennent notamment des moyens spécialisés dans le génie et le sauvetage déblaiement. D’autres moyens suivront dans le courant de la semaine, qui pourront s’élever jusqu’à un total de 700 personnels de la sécurité civile. Le DASH-8 de la Sécurité civile mobilisé ce vendredi pour l’affrètement de renforts va poursuivre sa mission en faveur de Mayotte dans les prochains jours.



- des moyens des forces armées : plusieurs vecteurs aériens et maritimes, tant nationaux que zonaux (forces armées de la zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI)) sont en cours de mobilisation pour assurer les rotations de matériels et de personnels engagés dans la gestion de la crise et l’appui aux populations. Parmi ces vecteurs, on compte notamment un A400M mis à disposition par le Ministère des Armées qui acheminera 20T de fret de l'Hexagone, ainsi que des vecteurs présents dans la région (un navire de type Champlain, deux aéronefs CASA CN235) qui pourront être mobilisés dans la durée.



- Le navire Marion Dufresne, navire destiné au ravitaillement des Terres australes et antarctiques françaises, sera également mis à disposition des autorités pour la gestion de la crise à Mayotte dans les prochains jours. Il emporte notamment à bord un hélicoptère utile aux missions de reconnaissance et de secours.





Le recensement des besoins des services de secours et des populations se poursuit afin d’organiser les rotations, aussi longtemps que nécessaire.





10:36 Le maire de Mamoudzou évoque un bilan de 11 morts sur RMC Alors que le gouvernement n'a pas souhaité apporter de bilan provisoire, la situation sur place étant pour l'heure toujours aussi compliquée, Ambdilwahedou Soumaila a annoncé sur RMC qu'au moins 11 personnes sont décédées. Mais le bilan pourrait encore augmenter. Cyclone Chido à Mayotte : Des dégâts immenses dans le département le plus pauvre de France. Le maire de Mamoudzou évoque un bilan de 11 morts ce dimanche matin, mais il pourrait encore évoluer.#AnaisMatin pic.twitter.com/tmYd2HMGrd — RMC (@RMCInfo) December 15, 2024