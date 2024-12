Chido : Orange se mobilise pour Mayotte

À la suite du passage du cyclone Chido entraînant des dégâts humains et matériels considérables, Orange se mobilise pour l’ensemble des Mahorais et Mahoraises. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration AFP)

Dans les circonstances actuelles, les réseaux de télécommunications sont vitaux pour aider la population et soutenir l’ensemble des pouvoirs publics et associations sur place.

Si nos réseaux fixe et mobile sur l’archipel ont été gravement touchés par le cyclone, Orange s’est mobilisé dès ce weekend pour rétablir des moyens de communication de base dans certaines zones afin de faciliter l’effort de gestion de crise et de permettre aux habitants de rester en contact avec leurs proches.

Les équipements clés tels que les câbles sous-marins, les numéros d’urgence ainsi que nos sites stratégiques restent fonctionnels, ce qui facilitera l’effort de réparation.



Dès les autorisations délivrées par les autorités, nos équipes techniques locales se sont rendues sur le terrain pour dresser l'état des lieux, maintenir nos sites stratégiques et commencer les réparations. Orange les remercie pour leur plein engagement, leur énergie et leur capacité de résilience dans des conditions particulièrement difficiles.

- Déploiement d'une force d'intervention supplémentaire -

Afin de les soutenir, Orange déploie de l'entraide depuis la Réunion et l'hexagone. Une force d'intervention avec une quarantaine de personnes aguerries aux situations d'urgence va être déployée dans les prochains jours. Orange travaille actuellement sur les moyens logistiques à mettre en œuvre et l'acheminement des personnes et des matériels.

Orange a envoyé également six SafetyCases, un dispositif télécom de secours compact pour rétablir les communications en situation d'urgence quand aucun autre réseau n'est disponible. S'appuyant sur une technologie satellitaire,

Il permettra une connectivité Wifi sécurisée évitant ainsi l'isolement du site. Ces équipements seront utilisés sur certains sites prioritaires et d'autres sont destinés aux besoins des pouvoirs publics et pour la gestion portuaire.

- Don de 350 000 euros de la Fondation Orange -

Afin de subvenir aux besoins de premières nécessités des habitants les plus touches, la Fondation Orange annonce la donation de 350 000 euros à la Croix-Rouge Française.

Parallèlement, Orange met en place un dispositif interne de solidarité qui permettra à ses salaries d'effectuer des dons et de participer à la reconstruction du territoire. Ce fonds exceptionnel sera également abondé par la Fondation Orange.

Orange tient de nouveau à adresser un message de solidarité à destination de l'ensemble des Mahorais et des Mahoraises, avec une pensée toute particulière pour ses salariés et partenaires de Mayotte.