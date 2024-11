Matante Rosina a cette fois-ci regarder au fond de sa tasse de café et voilà ce qu'elle voit. Une journée globalement ensoleillée avec un air sec et des nuages qui sont timides. Les hauteurs verront quelques petits nuages se former en matinée mais ils ne sont pas nombreux.Dans l'après-midi, il est possible qu'il y ait quelques gouttes dans le nord-ouest mais rien de bien méchant. Côté température, ça reste bien chaud. (photo www.imazpress.com)