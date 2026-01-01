Du soleil et du ciel bleu et de la fraîcheur

Ce vendredi 2 janvier 2026, Météo France annonce des températures minimales, souvent 2 à 3 degrés en-dessous des normales de saison. De quoi ravire Matante Rosina qui n'apprécient guère les fortes chaleurs. Le soleil et le ciel bleu sont au rendez-vous. Elle dit aussi qu'il y aura quelques petites averses dans les hauts du nord et de l'est. Et chez vous, comment se passent les choses ? (Photo www.imazpress.com)