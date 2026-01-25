TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

La vigilance fortes pluies et orages levée partout dans l'île

  • Publié le 25 janvier 2026 à 14:23
  • Actualisé le 26 janvier 2026 à 05:07
illustration pluie

Depuis midi ce dimanche 25 janvier 2026, l'ouest, le sud et le sud-est ont été en vigilance jaune fortes pluies et orages. Météo France avait étendu cette vigilance à toute La Réunion à 14h30. La vigilance a été levée à 19h sur la totalité de l'île (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Météo, Fortes pluies

guest
4 Commentaires
Saint André 40 ans dans le fénoir
Saint André 40 ans dans le fénoir
12 heures

Un peu pluie pour st andre, ville qui est resté 40 ans dans le fenoir sous les Vira.

Répondre
Thomas
Thomas
11 heures

Ça fait 40 ans que vous ne savez pas appuyer sur l’interrupteur pour avoir la lumière ? LOL
On voit le niveau de celui qui a écrit cela ou son pappa !

Répondre
Ded
Ded
12 heures

donc 40 ans pendant lesquels les gens ont voté pour Lui!

Répondre
Selly le plus mauvais maire de st Benoît
Selly le plus mauvais maire de st Benoît
14 heures

Un peu de pluie pour la Réunion

Répondre