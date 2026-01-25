La vigilance fortes pluies et orages levée partout dans l'île

Depuis midi ce dimanche 25 janvier 2026, l'ouest, le sud et le sud-est ont été en vigilance jaune fortes pluies et orages. Météo France avait étendu cette vigilance à toute La Réunion à 14h30. La vigilance a été levée à 19h sur la totalité de l'île (Photo d'illustration www.imazpress.com)
Un peu pluie pour st andre, ville qui est resté 40 ans dans le fenoir sous les Vira.
Ça fait 40 ans que vous ne savez pas appuyer sur l’interrupteur pour avoir la lumière ? LOL
On voit le niveau de celui qui a écrit cela ou son pappa !
donc 40 ans pendant lesquels les gens ont voté pour Lui!
Un peu de pluie pour la Réunion