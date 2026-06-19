Hiver austral : un front froid sur La Réunion ce samedi avec de la houle et des vents forts dans son sillage

Un front froid "piloté par une dépression qui circule au niveau de 40°S (plus connu comme les 40èmes rugissants)" remonte sur La Réunion samedi soir, 20 juin 2026, indique Météo France. Au programme : pluies temporairement modérées sur une large façade sud-ouest du département et accélération du vent à l'arrière du front dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche en journée (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce samedi, la matinée est agréable, mais à l'approche d'un front froid, "le ciel s'assombrit l'après-midi et des averses faibles se produisent sur les pentes est", indiquent les prévisions.

Le temps se dégrade en soirée et nuit suivante sur la façade ouest et sud-ouest avec de bonnes averses à la clé.

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- Des rafales de vent à 80 km/h attendues sur le nord-ouest et sud-est -

Dans la journée de samedi, "le vent change d'orientation et vire au secteur nord-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h attendues sur les côtes exposées en journée".

Il bascule ensuite au secteur sud dans la nuit, générant des rafales de 70/80 km/h sur la côte ouest et sur le Maïdo par exemple.

Des pics de vent se produisent aussi sur les crêtes et sommets.

- Avis de forte houle ce dimanche -

Installée sur la côte ouest et sud durant la nuit de samedi à dimanche, la houle australe continue de grossir pour atteindre des valeurs proches de 4 mètres 50 dans la nuit de dimanche à lundi.

Pour le soir de la fête de la musique ce dimanche 21 juin, il faudra faire attention au pic de la houle australe entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel.

À noter que le vent associé à la houle rendront les conditions de mer très dégradées sur l'ouest et le sud.

Face à cet épisode de forte houle, restons tous prudents, responsables et vigilants pour traverser cette période sans incident. La houle est malheureusement la principale cause de mortalité en mer à La Réunion.

Le Cross rappelle le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Le 196 permet alors de joindre directement un centre de sauvetage en mer (CROSS), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Le 196 est gratuit.

- Avec le 196, un CROSS en tant que service d’urgence peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser un téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.

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