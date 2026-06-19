Trafic de drogue entre La Réunion et Maurice : le parquet fait appel de la condamnation de l'ex-directeur de cabinet du maire de Sainte-Suzanne

Ce vendredi 19 juin 2026, le parquet a décidé de faire appel de la condamnation de l'ex-directeur de cabinet du maire de Sainte-Suzanne dans l'affaire de trafic de stupéfiants entre La Réunion et Maurice. Le 12 juin, Bertrand De Boivilliers avait été condamné à 4 ans et 10.000 euros d'amende. 7 ans de prison et 30.000 euros d'amende avaient été requis à son encontre. Le parquet fait également appel des condamnations contre Laurent Mariaye, Gaëtan Petitdemange et Guito Louise (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Lors du procès, le parquet avait requis 7 ans de prison et 30.000 euros d'amende contre Bertrand De Boisvilliers et Guito Louise.

Il avait requis 7 ans de prison et 20.000 euros d'amende à l'encontre de Gaëtan Petitdemange, 10 ans de prison et 50.000 euros d'amende contre Laurent Mariaye, en état de récidive.

- Les quatre hommes considérés comme les principaux acteurs du trafic -

Interrogé, Gaëtan Petitdemange a précisé devant le président du tribunal, l'organisation du réseau : "Maraz est le commanditaire. Gros Madras est le chef pour l'Est de l'île. Moi, je suis juste derrière au même niveau que le "capitaine", expliquait-il.

Bertrand De Boivilliers a été désigné comme étant le "capitaine" avant que celui-ci ne tente de créer son propre réseau. S'il a reconnu les faits, il a tenté de minimiser son implication : "Je n'ai fait que 5 exports et 2 qui n'ont pas réussi. Il y avait entre 8 et 10 sacs en moyenne par voyage" avait-il admis.

Mis en cause par deux de ses co-prévenus, il a nié être l'un des organisateurs du trafic. "Je ne faisais que le transport. C'est tout. J'avais des difficultés financières depuis 2022/2023 ".

De son côté, Laurent Mariaye dédouane l'ancien directeur de cabinet : "Il ne faisait que transporter les stupéfiants avec son bateau. Il donnait les points GPS pour les transferts en mer avec les bateaux mauriciens. Il m'a dit qu'il avait des problèmes d'argent, alors je lui ai proposé les transports".

Guito Louise, est lui pointé du doigt par l'instruction comme un intermédiaire entre la tête de réseau mauricien et les "responsables" à La Réunion. Il dément formellement cette accusation en chargeant Bertrand De Boisvilliers. "Il connaît Maraz. Il l'a déjà rencontré sur l'île Maurice. Je surveillais les chargements sur les ordres de De Boisvilliers. Et c'est sur les ordres des Mauriciens que tout le monde me charge" a soutenu Guito Louise.

Le vendredi 12 juin 2026, le tribunal correctionnel de Saint-Denis a finalement condamné Bertrand De Boivilliers, ancien directeur de cabinet du maire de Sainte-Suzanne, à 4 ans et 10.000 euros d'amende. Son bateau, sa voiture et son plan d'épargne ont été confisqués.

Une peine de 5 ans de prison a été prononcée à l'encontre de Laurent Mariaye. Gaëtan Petitdemange et Guito Louise ont été condamné à 4 ans et à 10.000 euros d'amende.

Les autres prévenus se sont vus signifier des peines allant de 3 ans de prison ferme à 2 ans avec sursis

- Du zamal et des médicaments au coeur du trafic -

L'affaire démarre le 12 juillet 2023. En tout début de matinée, les services de gendarmerie reçoivent un appel pour signaler, sur le secteur de Beaufond à Sainte-Suzanne, la présence d'un speed boat d'origine mauricienne abandonné sur une plage.

Une patrouille se rend sur place. Ils constatent que le bateau n'a plus de moteur, mais ils découvrent plusieurs dizaines de bidons d'essence et aussi d'huile. De plus, ils mettent la main sur un sac de sport avec à l'intérieur, particulièrement bien emballé, 1,4kg de zamal et de nombreux médicaments comme du Tramadol ou de la Méthadone.

Les militaires sont persuadés qu'ils sont en présence d'un navire faisant la navette entre l'île sœur et La Réunion pour transporter de la drogue, principalement du zamal réunionnais en direction des consommateurs mauriciens. Ils prennent alors contact avec leurs collègues à Port Louis et apprennent que le bateau appartient à un vaste réseau de trafiquants sous la direction d'un certain "Maraz" qui se revendique comme le successeur de Franklin.

- Bertrand De Boivilliers interpellé au port de Sainte-Marie -

En novembre 2024, les policiers mauriciens préviennent leurs collègues réunionnais de l'interpellation au large de Maurice d'un bateau avec à son bord 96 kilos de zamal en provenance de la Réunion. Cette cargaison provient d'un échange en haute mer avec un bateau venant du Port de Sainte-Marie. Les militaires français sont persuadés que le bateau appartient à Bertrand De Boisvilliers.

Alors directeur de cabinet du maire de Sainte-Suzanne, il est mis sous étroite surveillance.

Le 2 mai 2025, les militaires remarquent de nombreux allers-retours et le chargement du bateau. Le lendemain, Bertrand De Boisvilliers et Yann Hoarau sont interpellés sur le port de Sainte-Marie. Les forces de l'ordre mettent la main sur 147 kilos de zamal et 300 grammes de résine de cannabis. Dix jours plus tard, Guito Louise et Laurent Mariaye sont eux aussi arrêtés et placés en garde-à-vue.

Durant l'enquête, plusieurs autres personnes sont interpellées, principalement des petites mains mais nécessaires au bon fonctionnement du réseau et du trafic. À raison de plus de 100 kilos de produits par voyage, le trafic a pu générer plusieurs millions d'euros.

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