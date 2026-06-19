Sainte-Marie : fermeture administrative de l'établissement "Chez Momo" pour trafic de stupéfiants

Ce vendredi 19 juin 2026, la préfecture informe de la fermeture administrative de l'établissement "Chez Momo" situé à Sainte-Marie. Des investigations menées par la gendarmerie de La Réunion ont révélé des activités liées à un trafic de stupéfiants. Le gérant s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amendes (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La fermeture administrative de l’établissement "Chez Momo" à Sainte-Marie a été ordonnée pour une durée de 6 mois.

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