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Houle : l'est, le sud et l'ouest en vigilance jaune vagues - submersion à partir de 22h

  • Publié le 8 mai 2026 à 06:40
  • Actualisé le 8 mai 2026 à 06:50
Houle - Saint-Paul - Février 2026

Le sud-est, le sud, le sud-ouest et l'ouest seront en vigilance jaune vagues - submersion à partir de 22h de vendredi 8 mai 2026, annonce Météo France. "La mer peu agitée à agitée en journée devient forte dans la soirée et la nuit prochaine entre la Pointe des Aigrettes (Saint-Gilles) et Sainte-Rose en passant par le Sud Sauvage" notent les météorologues. La houle devrait s'amplifier rapidement en fin de journée, des vagues de 3 mètres sont attendues dans la nuit (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu /www.imazpress.com)

Houle, Météo

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