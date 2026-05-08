Houle : l'est, le sud et l'ouest en vigilance jaune vagues - submersion à partir de 22h

Le sud-est, le sud, le sud-ouest et l'ouest seront en vigilance jaune vagues - submersion à partir de 22h de vendredi 8 mai 2026, annonce Météo France. "La mer peu agitée à agitée en journée devient forte dans la soirée et la nuit prochaine entre la Pointe des Aigrettes (Saint-Gilles) et Sainte-Rose en passant par le Sud Sauvage" notent les météorologues. La houle devrait s'amplifier rapidement en fin de journée, des vagues de 3 mètres sont attendues dans la nuit (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu /www.imazpress.com)