Ce jeudi 31 octobre 2024, Matante Rosina sent un peu de pluie du côté des Plaines et aussi sur le littoral est. Le soleil est partout ailleurs. Au fil des heures, les nuages se forment sur les pentes et peuvent donner quelques petites averses dans les hauts du nord. Le vent va bien souffler vers Sainte-Suzanne pour atteindre les 60 km/h en rafales. (photo www.imazpress.com)