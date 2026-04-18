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L'ensemble de La Réunion en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de 11h

  • Publié le 18 avril 2026 à 07:13
  • Actualisé le 18 avril 2026 à 07:18
Fytia - Fortes pluies dans l'ouest

Météo France annonce une vigilance jaune fortes pluies et orages ce samedi 18 avril 2026 sur l’ensemble de La Réunion. L’alerte sera en vigueur de 11 heures à 19 heures. "A partir de la fin de matinée et mi-journée, les nuages s'installent sur le relief et prennent de l'ampleur. Les premières averses éclatent dans les hauts dès le début d'après-midi et deviennent rapidement modérées", détaille Météo France. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L'après-midi, "ces averses prennent un caractère orageux et peuvent s'accompagner de quelques coups de tonnerre". "Des cumuls significatifs peuvent être localement observés avec des débordements possibles en direction du littoral Nord-Ouest et Ouest", prévient Météo France. 

L'ensemble des hauts est concerné par ces précipitations. 

Météo, Fortes pluies

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