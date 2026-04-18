L'ensemble de La Réunion en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de 11h

Météo France annonce une vigilance jaune fortes pluies et orages ce samedi 18 avril 2026 sur l’ensemble de La Réunion. L’alerte sera en vigueur de 11 heures à 19 heures. "A partir de la fin de matinée et mi-journée, les nuages s'installent sur le relief et prennent de l'ampleur. Les premières averses éclatent dans les hauts dès le début d'après-midi et deviennent rapidement modérées", détaille Météo France. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L'après-midi, "ces averses prennent un caractère orageux et peuvent s'accompagner de quelques coups de tonnerre". "Des cumuls significatifs peuvent être localement observés avec des débordements possibles en direction du littoral Nord-Ouest et Ouest", prévient Météo France.

L'ensemble des hauts est concerné par ces précipitations.