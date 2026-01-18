La forte tempête tropicale Dudzai à 1.120 km de La Réunion, Rodrigues en alerte 2

La Réunion ne devrait pas subir d'impact direct de Dundzai, hormis une houle qui risque de s'intensifier dans les prochains jours. Cette houle cyclonique pourrait générer des conditions de mer dangereuses lors du passage de Dundzai au plus près de l'île à. De son côté, Rodrigues est passé en avertissement de Classe II qui invite la population à terminer les préparatifs en vue de l'arrivée de Dundzai au plus proche de Rodrigues. Dudzai pourrait à nouveau temporairement s'intensifier au stade de cyclone tropical. (Photo : capture d'écran Météo France)

Dudzai devrait passer au sud-est de Rodrigues dans la nuit de ce dimanche 18 janvier 2026 à lundi, à une distance encore incertaine (entre 50 à 150 km).

Le météore va circuler au sud-est des Mascareignes en passant au large de Rodrigues dans la nuit de dimanche à lundi puis à environ 300 km au large du secteur Réunion-Maurice entre lundi soir et mardi matin. Il y a une bonne confiance sur cette trajectoire selon Météo France.

À Rodrigues, une mer dangereuse est à attendre ce dimanche et la nuit suivante. Il existe aussi un faible risque de vents forts et de fortes averses temporairement la nuit prochaine. Une amélioration sensible des conditions est attendue en journée de lundi.

- Une houle cyclonique possible à La Réunion -

Alors que les Rodriguais se préparent au passage de Dundzai qui se trouve à 300 km de leur île, La Réunion est épargnée par le phénomène. Dans son bulletin de 4h du matin, Météo France indique qu'aucune menace directe n'est prévue pour La Réunion.

Le scénario le plus probable est un passage entre la fin de nuit de lundi à mardi et mardi matin à une distance d'environ 300 km au sud-est de l'île, c'est-à-dire suffisamment loin pour que les conditions les plus dangereuses associées au phénomène ne concernent pas l'île.

La houle cyclonique pourrait toutefois générer des conditions de mer dangereuses lors du passage au plus près. Ce scénario rassurant concerne des échéances de prévisions encore assez lointaines (prévision à 2 jours) et demandera à être affiné ces prochains jours.

- Forte tempete tropicale Dudzai -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 100 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 150 km/h.

Pression estimée au centre: 987 hPa.

Position le 18 janvier à 04 heures locales: 18.9 Sud / 66.3 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1120 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 2360 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: SUD-OUEST, à 13 km/h.

- Informations sur le système -

Dudzai reste au stade de forte tempête tropicale et se situe actuellement à environ 300 km à l'est-nord-est de Rodrigues. Au cours des prochaines 24h, elle devrait se déplacer en direction du sud-ouest en se maintenant à une intensité similaire.

Lundi, sur une trajectoire orientée vers l'ouest-sud-ouest, Dudzai pourrait à nouveau temporairement s'intensifier au stade de cyclone tropical.

À partir de mardi, le système devrait s'éloigner définitivement vers le sud en direction des latitudes tempérées puis perdre rapidement ses caractéristiques tropicales sur des eaux plus froides mercredi.

- Informations pour La Réunion et/ou Mayotte -

Aucune influence de ce système n'est attendue sur Mayotte pour les 5 prochains jours.

Informations pour les autres territoires du bassin :

L'île Maurice devrait se trouver à une distance suffisamment lointaine pour ne pas subir de dégradation marquée à l'exception de conditions de mer temporairement dangereuses lors du passage au plus près.

Les habitants de ces territoires sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais de leur service météorologique national.

- Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours -

FORTE TEMPETE TROPICALE

Centre positionné le 19/01 à 04h locales, par 20.9 Sud / 63.2 Est.

CYCLONE TROPICAL

Centre positionné le 20/01 à 04h locales, par 23.0 Sud / 58.0 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE

Centre positionné le 21/01 à 04h locales, par 27.9 Sud / 56.3 Est.

DEPRESSION EXTRATROPICALE

Centre positionné le 22/01 à 04h locales, par 39.1 Sud / 63.0 Est.

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

Un nouveau minimum dépressionnaire pourrait se former dans la partie sud du Canal du Mozambique en milieu de semaine prochaine. La probabilité que ce minimum se développe jusqu'au stade de tempête tropicale devient très faible à partir du jeudi 22 janvier.