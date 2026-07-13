Le sud et sud-est de l'île en vigilance fortes pluies et orages

Le sud et sud-est de l'île sont en vigilance fortes pluies et orages ce lundi 13 juillet 2026 jusqu'à 9 heures. Prudence sur les routes du sud, les chaussées sont particulièrement mouillées et la visibilité est réduite. D'après Météo France, c'est "une journée grise qui prédomine avec quelques averses dans l'intérieur l'après-midi par évolution diurne" (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon Météo France, cette nuit, les pluies ont été régulières au nord d'une ligne allant de la Possession à Saint-Joseph avec en 12 heures 35 mm à la Plaine des Fougères et 37 mm sur les Hauts de Sainte-Rose.

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