Les températures repartent à la hausse, du soleil le matin et un air plus humide au fil de la journée

  • Publié le 4 janvier 2026 à 01:30
Matante Rosina se pose dans son jardin, elle lève les yeux au ciel et se dit que c'est ce matin qu'il faut étendre son linge. Les températures repartent à la hausse et avoisinent les 31°C. L'air devient un peu plus humide sur l'île en journée. Le soleil répond présent sur l'ouest le matin mais devient plus discret ailleurs au fil des heures. Averses à la clé sur la partie orientale de l'île, qui s'accentuent dans l'après-midi en gagnant le relief. Les nuages profitent de l'après-midi pour s'installer confortablement sur l'ensemble du département. La mer est peu agitée à localement agitée avec une petite houle qui s'oriente à l'Est avec des vagues entre 1 mètre 50 et deux mètres. (Photo : sly/www.imazpress.com)

