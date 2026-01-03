Les températures repartent à la hausse, du soleil le matin et un air plus humide au fil de la journée

Matante Rosina se pose dans son jardin, elle lève les yeux au ciel et se dit que c'est ce matin qu'il faut étendre son linge. Les températures repartent à la hausse et avoisinent les 31°C. L'air devient un peu plus humide sur l'île en journée. Le soleil répond présent sur l'ouest le matin mais devient plus discret ailleurs au fil des heures. Averses à la clé sur la partie orientale de l'île, qui s'accentuent dans l'après-midi en gagnant le relief. Les nuages profitent de l'après-midi pour s'installer confortablement sur l'ensemble du département. La mer est peu agitée à localement agitée avec une petite houle qui s'oriente à l'Est avec des vagues entre 1 mètre 50 et deux mètres. (Photo : sly/www.imazpress.com)