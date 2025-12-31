Matante Rosina vous souhaite une belle année 2026

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa marmite à minuit, elle a vu qu'il y aura du ciel bleu et du soleil pour ce jeudi 1er janvier 2026, premier jour de l'an nouveau. Elle a aussi vu qu'il ferait un peu moins chaud. Notre gramoune profite de ce article pour vous souhaiter à toues et à tuis une belle et joyeuse année 2026 (Photo www.imazpress.com)