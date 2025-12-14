Météo : Matante Rosina pressent un début de semaine en pluie et en tonnerre

Ce lundi 15 décembre 2025, Matante Rosina soulève la case n°15 de son calendrier de l’avent et découvre un petit pot de curcuma de la Plaine des Grègues. De quoi mettre du soleil dans son cari… parce que dans le ciel, le soleil est absent. En ouvrant ses volets, elle sent que la journée va se gâter. L’air est lourd et d’après Matante Rosina, la pluie va s’inviter un peu partout dès la matinée. L’orage pourrait aussi gronder dans l’après-midi. (Photo rb/www.imazpress.com)