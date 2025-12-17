Météo : des nuages, du vent et quelques éclaircies

Ce jeudi 18 décembre 2025, Matante Rosina ouvre la case de son calendrier de l’avent et tombe sur un sachet de pistaches grillées. En les grignotant, elle regarde sa boule de cristal pour voir le temps du jour. Dedans, elle voit le vent qui souffle encore bien fort et des averses qui passent de Saint-Marie jusqu’au sud. La matinée est plus agréable du côté de l’ouest, avant que les nuages ne prennent plus de place l’après-midi. Saint-Denis devrait rester l’endroit le plus ensoleillé, malgré un vent bien présent. (Photo sly/www.imazpress.com)