Météo : Matante Rosina voit les nuages arriver dans les Hauts

Ce lundi 22 décembre 2025, Matante Rosina ouvre la case n°22 de son calendrier de l’avent et y découvre un sachet de bonbons piments. De quoi relever un peu la journée. Au réveil, le soleil est plutôt généreux et donne le ton d’un début de matinée agréable. Mais Matante Rosina le sait : à La Réunion, le ciel aime changer d’humeur. Dans sa boule de cristal, les nuages commencent à grimper le long des pentes au fil de la matinée. À la mi-journée, l’intérieur de l’île et les reliefs se couvrent, laissant place à des averses, surtout sur les pentes de l’Ouest où elles peuvent être bien arrosées. Sur le littoral, le temps reste plus respirable. Une journée contrastée, entre douceur du matin et pluies de l’après-midi… parfaite pour grignoter quelques bonbons piments. (Photo rb/www.imazpress.com)