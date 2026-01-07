Météo : soleil dominant, quelques nuages l’après-midi

Ce jeudi 8 janvier 2026, Matante Rosina ouvre sa fenêtre et tend l'oreille. Elle entend encore quelques gouttes tomber du côté du nord-est, mais très vite le calme revient. Le soleil s'impose déjà ailleurs et éclaire une bonne partie de l'île dès le début de journée. Elle sort ensuite sa boule de cristal pour voir ce que le ciel réserve pour cet après-midi. Elle observe des nuages qui commencent à accrocher les pentes, qui lâchent parfois quelques gouttes, mais rien de bien méchant. Le vent se renforce un peu dans le nord et le sud. (Photo www.imazpress.com)