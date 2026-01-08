Météo : un temps plutôt nuageux pour ce vendredi

Ce vendredi 9 janvier 2026, Matante Rosina regarde le ciel et se fie à son instinct. Pour elle, pas de grand changement en vue. Elle prévoit quelques petites pluies à l’est le matin, puis de nouveau en soirée. Dans l’après-midi, elle voit les nuages s’installer dans les Hauts, surtout à l’ouest et au sud. Ils laissent tomber quelques gouttes, mais rien de bien fort. Le vent est toujours présent et les températures restent stables. (Photo www.imazpress.com)