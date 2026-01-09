Météo : du vent, des nuages et quelques averses

Matante Rosina ouvre grand ses volets, ce samedi 10 janvier 2026 et retrouve un temps qui lui semble bien familier. Dans sa boule de cristal, le vent continue de souffler gentiment de l’Est à Sud-Est sur les côtes exposées, pendant que les températures restent ni trop chaudes, ni trop fraîches. Au fil de la journée, les nuages grossissent dans l’intérieur de l’île. Dans les Hauts, ils prennent un peu plus d’assurance et laissent échapper quelques averses. Par moments, ces nuages peuvent même venir faire un petit coucou au littoral Nord-Ouest. Côté mer, Matante Rosina conseille la prudence : l’océan est souvent agité, voire localement fort au large du Sud, sous l’effet d’une houle de Sud-Sud-Ouest comprise entre 1,50 m et 2 m. (Photo vs/www.imazpress.com)