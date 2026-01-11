Météo : alizé costaud, chaleur et averses dans les hauts

Matante Rosina regarde dans son bol ce lundi 12 janvier 2026… et elle voit surtout du vent, encore du vent. L’alizé souffle fort, avec des rafales pouvant grimper jusqu’à 80 km/h dans le sud, notamment vers Saint-Pierre, et 50 à 60 km/h sur le nord. Malgré ça, le soleil garde une belle place sur les côtes bien exposées. À l’est, le matin reste humide avec des nuages venant de la mer et quelques averses. L’après-midi, les nuages s’accrochent encore sur le littoral et quelques gouttes possibles aussi dans les Cirques et vers Le Tampon. Côté chaleur, Matante Rosina voit jusqu’à 34°C dans l’ouest et 32°C dans l’est, et plus de 20°C sur les sommets. (Photo rb/www.imazpress.com)