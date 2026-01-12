Météo : averses parfois orageuses et vent toujours bien présent

Dans sa tasse de thé, ce mardi 13 janvier 2026, Matante Rosina voit un temps qui se répète, mais avec un petit changement. La nuit et la matinée restent humides dans l’est, avec des ondées parfois marquées. L’après-midi, attention surtout sur l’ouest et le nord-ouest, où des averses localement orageuses peuvent se développer. Le vent d’est à sud-est continue de souffler, avec des rafales entre 60 et 70 km/h sur les côtes nord et sud. La mer, elle, reste peu agitée à agitée, avec une houle d’alizé autour de 2 mètres et l’arrivée d’une houle australe proche de 1,50 mètre. Rien de bien calme à l’horizon. (Photo www.imazpress.com)