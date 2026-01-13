Météo : un ciel voilé en milieu de semaine, quelques gouttes et une mer agitée

Ce mercredi 14 janvier 2026, Matante Rosina aperçoit dans sa boule de cristal un ciel plus voilé, signe d’une activité orageuse lointaine en mer entre Madagascar et La Réunion. Sur l’île, quelques nuages d’alizé laissent échapper de faibles gouttes sur le littoral Est, sans gros cumuls. Le vent ne lâche rien, avec des rafales proches de 60 km/h sur les côtes exposées. Côté mer, Matante Rosina voit toujours une mer agitée à forte, portée par une houle d’alizé bien présente. Rien d’inquiétant, mais prudence conseillée. (Photo eg/www.imazpress.com)