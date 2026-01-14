Météo : le vent monte d’un cran et des pluies plus discrètes

Matante Rosina regarde dans sa boule de cristal ce jeudi 15 janvier 2026, et elle voit que la pluie se calme, mais le vent, lui, se fâche. Dès le matin, un vent d’Est bien costaud souffle sur le Sud-Sauvage. Dans l’après-midi, les rafales peuvent atteindre jusqu’à 90 km/h vers Saint-Joseph. Côté ciel, les averses concernent surtout la moitié Est en matinée et peuvent persister au fil de la journée. L’après-midi, quelques ondées sans excès se déclenchent dans les Hauts de l’Ouest, avec les nuages de l’intérieur. La mer devient forte, sous l’effet du vent et d’une houle d’Est entre 2 et 3 mètres, tandis qu’elle reste simplement agitée à l’Ouest. Les températures, elles, ne changent pas, et ça va très bien à Matante Rosina. (Photo eg/www.imazpress.com)