Météo : le soleil revient, mais le vent reste bien présent

Ce vendredi 16 janvier 2026, Matante Rosina promet un temps plus calme côté ciel. Le soleil reprend le dessus en matinée, même s’il se laisse un peu grignoter l’après-midi par quelques averses isolées. Mais attention, le vent ne lâche toujours pas. Les rafales restent autour de 60 km/h sur le nord, et peuvent encore atteindre 70 km/h dans le Sud. En regardant vers le large, Matante Rosina voit une mer agitée à forte, toujours dominée par une houle d’Est comprise entre 2 mètres et 2,50 mètres. Un temps plus lumineux, mais toujours à surveiller. (Photo sly/www.imazpress.com)